Affari Tuoi contro Barbie, chi ha vinto la sfida degli ascolti tv

Foto: Ansa

Marco Zonetti 07 gennaio 2026 a

a

a

Stefano De Martino contro Barbie, chi ha vinto la sfida dell'Auditel

Testo

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2026 condotto da Stefano De Martino stravincere la serata con una media di 5.810.000 spettatori pari al 35.9% di share (Aspettando Affari Tuoi: 5.622.000 - 27.6%). Su Canale5 il film Barbie con Margot Robbie si è invece fermato a una media di 1.367.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Genitori in trappola con Lindsay Lohan sigla 794.000 spettatori pari al 4.6%.

Su Rai3 The Land of Dreams totalizza 358.000 individui all'ascolto (1.9%). Su Italia1 il film Il grande giorno ottiene 1.089.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4, Il piccolo Lord intrattiene 1.042.000 teste pari al 6.0%. Su La7 Serendipity - Quando l'amore è magia conquista 593.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Un Natale da favola diverte 310.000 individui all'ascolto (1.7%). Sul Nove Attacco al potere registra una media di 292.000 teste con l'1.7% di share.

In access prime time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.979.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui sigla 4.922.000 spettatori pari al 24.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.385.000 irriducibili (6.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 473.000 affezionati con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si ferma a 482.000 spettatori (2.4%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre ottiene 1.068.000 teste (5.3%), Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 823.000 individui all'ascolto pari al 4.1% nella prima parte e 867.000 pari al 4.2% nella seconda; su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile prevale con 1.435.000 spettatori (7.0%).