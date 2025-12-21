Ascolti tv, Ballando con le Stelle sfiora il 32% di share. Bene il Concerto alla Camera

Foto: Rai 1

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la finale di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci - e vinta da Andrea Delogu con Nikita Perotti - conquistare una media di 3.189.000 individui all'ascolto pari al 31.7% di share (Ballando... Tutti in pista: 3.911.000 - 21.7%), vincendo la serata. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo ha totalizzato il 13.4% pari a una media di 1.689.000 teste.

Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole Di Più con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 424.000 individui all'ascolto pari al 2.8% di share. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 641.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini segna una media di 795.000 teste pari al 4.6%. Su Rete4, il film La promessa ha invece registrato il 6.6% pari a una media di 966.000 spettatori. Su Italia1 il film Shrek ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 965.000 persone pari al 5.6%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 293.000 appassionati pari all'1.6% di share nel primo episodio e 334.000 pari al 2.1% nel secondo. Sul Nove Lezioni Private con Luca Sommi ha segnato l'1.7% pari a una media di 293.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.433.000 affezionati pari al 24.1%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.734.000 affezionati pari al 25.5% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.846.000 - 21.9%).

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna l'1.9% pari a 356.000 spettatori; su Rai3 La Confessione con Peter Gomez conquista il 4.5% pari a una media di 806.000 individui all'ascolto (La Confessione Finale: 733.000 - 3.9%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.7% pari a una media di 830.000 telespettatori nella prima parte e il 3.1% pari a 580.000 nella seconda. Su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile segna il 6.0% pari a 1.086.000 teste. Al pomeriggio, bene il concerto alla Camera dei Deputati condotto da Eleonora Daniele, che ha totalizzato il 10.2% di share con una media di 1.016.000 spettatori.