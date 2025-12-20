Ascolti tv, bene la finale di The Voice Senior e la Supercoppa con Bologna-Inter

Marco Zonetti 20 dicembre 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 la finale di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici - e con la vittoria di Francesco De Siena del team Nek - conquistare una media di 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 la serie turca Io sono Farah sigla invece una media di 1.911.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2, il film Mulan totalizza una media di 947.000 individui all'ascolto pari al 5.6% di share. Su Rai3, Pupi Avati. Che cinema la vita! segna l'1.4% pari a una media di 249.000 teste.

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.138.000 spettatori pari all'8.8% di share. Su Italia1 la finale di Supercoppa con la vittoria del Bologna sull'Inter ha appassionato una media di 3.583.000 teste pari al 18.6% di share. Su La7, Propaganda Live - Best of ottiene una media di 396.000 spettatori pari al 3.0%. Su Tv8 Skyfall con Daniel Craig ha radunato 384.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 3.3% di share pari a 546.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 20.3% pari a una media di 4.033.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.884.000 pari a una percentuale del 24.5% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.774.000 - 19.3%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.319.000 spettatori pari al 6.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 499.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa si aggiudicano una media di 3.222.000 spettatori pari al 16.9% di share; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si ferma al 2.0% pari a 401.000 teste; su Rai3, Marco Damilano ottiene con Il Cavallo e la Torre il 5.0% pari a 974.000 teste; su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 690.000 spettatori con il 3.6% nella prima parte e 606.000 spettatori con il 3.0% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista invece una media di 1.373.000 spettatori (7.0%).