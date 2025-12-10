Sanremo Giovani 2025: ecco chi sono i 6 finalisti che sognano l'Ariston

Foto: Lapresse

Sei ragazzi per un sogno: calcare il palco dell’Ariston per vincere il Festival tra le Nuove Proposte. L’ultima puntata di Sanremo Giovani ha sancito i finalisti della nuova edizione. Si tratta di Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo, pronti a sfidarsi nell’ultimo atto di domenica 14 dicembre, “Sarà Sanremo”, dove verranno scelte due delle Nuove Proposte (altrettante proverranno da Area Sanremo) che parteciperanno alla prossima kermesse canora. Tante le emozioni per i sei finalisti. Antonia si definisce “viva”, mentre si prepara a portare nella diretta di Rai1 la sua “Luoghi perduti”, brano che racconta “un grandissimo cambiamento nella vita di una persona, in cui ci si può distaccare da questi luoghi perduti alla ricerca di posti nuovi”, che per lei rappresentano “l’accettazione di se stessi, il non ferire le persone e il sentirsi meritevoli”. Senza Cri partecipa con “Spiagge”, una “canzone d’amore che non parla solo d’amore, ma della volontà di farsi investire da tutte le emozioni”.

Seltsam vuole “rappresentare qualcosa nel cantautorato”, cresciuto ascoltando Dalla, De Gregori, Venditti, Baglioni e Gino Paoli in macchina con suo padre. Il suo brano è “Scusa mamma”, che parla di come crescendo il rapporto con sua madre sia cambiato, pur restando lei “quel porto sicuro a cui si può tornare”. Nicolò Filippucci porta “Laguna”, canzone su una relazione appena finita, un mix di emozioni che accompagna la chiusura di una storia. Si riconosce nel pop ma è cresciuto con rock, jazz e gospel, generi trasmessi dalla famiglia. Welo, leccese, non ha alcuna intenzione di lasciare la sua città anche in caso di salto di carriera: “Il mio obiettivo è investire nella mia città”, dice. Il suo brano è “Emigrato”, che parla di storie spesso non ascoltate, di persone costrette ad andare via per lavoro o studio e a sentirsi fuori posto.

Infine Angelica Bove. Con un passato a XFactor, che definisce “il mio primo palco in assoluto”, vede Sanremo come l’evoluzione naturale del suo percorso. La sua canzone è “Mattone”, che parla del suo passato e del dolore che porta sulle spalle, ma anche della costruzione di una nuova casa simbolica chiamata musica. I suoi riferimenti musicali vanno dall’elettronica alla techno fino alla tech house, con poca musica italiana. Come modello cita Nina Simone “per il suo modo di fare come le pare”. In caso di vittoria, scherza: “Per prima cosa vado a dormire”, poi festeggerà con i suoi cari prima di dedicarsi al disco.