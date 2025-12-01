Sanremo 2026, chi vincerà il festival: tutti i favoriti

Foto: LaPresse

01 dicembre 2025

Carlo Conti ha ufficializzato i partecipanti al 76esimo Festival di Sanremo. In un cast con pochi big in gara regna l'incertezza ma per i bookmaker alla vigilia comanda la coppia formata da Fedez e Marco Masini, già in gara insieme l'anno scorso ma solo nella serata cover: la loro vittoria finale - riporta Agipronews - si gioca a 5 su Snai e Goldbet. Masini ha già vinto la kermesse nel 2004 (con "L'uomo volante"), mentre Fedez è arrivato secondo nel 2021 in coppia con Francesca Michielin. Alle spalle di questo duo gli esperti posizionano Tommaso Paradiso, all'esordio al Festival e fresco di nuovo album: l'ex frontman dei The Giornalisti è fissato a 6, appena davanti ad Arisa, che torna a Sanremo dopo cinque anni. La cantante ligure - che trionfò nel 2014 con 'Controvento' - è proposta a 8.

Tra gli outsider spicca il rapper Luché proposto a 11 come Ermal Meta, quest'ultimo con tre terzi posti e una vittoria (insieme a Fabrizio Moro) nel suo "palmares", mentre c'è curiosità per il ritorno di Malika Ayane, a 5 anni dall'ultima partecipazione, con l'artista milanese, terza nel 2015 in lavagna a 12. Non convince i bookmaker un ex vincitore come Francesco Renga, dato a 36, stessa quota di Raf, mentre chiude in lavagna Patty Pravo, all'undicesima partecipazione al Festival, vista vincente per la prima volta a 101 volte la posta.