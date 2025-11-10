Rai1 vince in prima serata con Màkari. Gerry Scotti è sempre leader in access time

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 10 novembre 2025

Gli ascolti della domenica televisiva vedono prevalere la fiction Màkari con Claudio Gioè, aggiudicandosi su Rai1 una media di 2.965.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.441.000 spettatori pari a uno share del 15.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.317.000 – 8.0%), Report con Sigfrido Ranucci conquista una media di 1.460.000 spettatori pari all'8.0% (Report Lab: 1.255.000 - 6.2%; Report Plus: 895.000 - 6.4%).

Su Rai2, S.W.A.T. ha totalizzato 437.000 spettatori pari al 2.1% nel primo episodio e 618.000 spettatori pari al 3.3% nel secondo. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha ottenuto 948.000 spettatori con il 7.6% (Anteprima: 853.000 - 4.2%). Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 602.000 spettatori (4.9%). Su La7 il film Adeline - L'eterna giovinezza con Blake Lively e Harrison Ford ha registrato 354.000 spettatori e l'1.9%. Su Tv8 il GP Brasile ha segnato 805.000 appassionati con il 4.5%. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio ha divertito 1.823.000 spettatori pari al 10.1% (Presentazione: 1.345.000 - 6.6%; Il Tavolo: 771.000 - 7.4%; L'importante è finire: 233.000 - 5.3%).

Su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 4.899.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 5.147.000 spettatori pari al 25.1% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.977.000 - 19.7%). Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 788.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 597.000 spettatori pari al 2.9% nella seconda; su La7 Luca Telese e Marianna Aprile con In Onda siglano invece il 3.8% pari a 774.000 spettatori.