Ascolti tv, ripartenza positiva per il commissario Ricciardi. Effetto Sinner su Gerry Scotti?

Foto: Rai

Marco Zonetti 11 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale partire con una media di 3.563.000 spettatori pari al 21.2% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.954.000 spettatori con uno share del 15.0%. Su Rai2, le Nitto ATP Finals 2025 con la vittoria di Jannik Sinner contro Felix Augier-Aliassime ha divertito 2.253.000 spettatori pari al 10.6%. Su Italia1 il film Fast & Furious 6 con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson ha siglato 960.000 spettatori con il 5.7%.

Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 1.006.000 spettatori (6.7%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 591.000 spettatori (4.6%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 551.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 727.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato una media di 378.000 spettatori con il 2.1%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 4.377.000 spettatori (20.0%). Su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna totalizzano invece una media di 5.195.000 spettatori pari al 23.8%.

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno calamitato 3.861.000 spettatori (18.5%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 967.000 spettatori (4.6%); su Rete4 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio raduna 977.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 703.000 spettatori con il 3.2% nella seconda; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.694.000 spettatori (7.7%).

In seconda serata su Rai1, Storie di sera con Eleonora Daniele ottiene il 13.7% pari a 1.402.000 spettatori nella prima parte e il 10% pari a 649.000.