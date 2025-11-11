Antonella Clerici provoca Stefano De Martino: "Gli chiederò di finire prima"

Foto: Ansa

11 novembre 2025 a

Conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione di "The Voice Senior". Antonella Clerici ne parla a pochi giorni dall'inizio. "Io amo questo programma, che non è incasellabile. E' un people show, che racconta la storia delle persone che si presentano qui per cantare". Così Antonella Clerici nel corso della presentazione della nuova stagione di "The Voice Senior", in programma da venerdì 14 novembre su Rai 1. Accanto alla conduttrice i coach Loredana Bertè, Arisa e Clementino confermati, a cui si uniscono da quest'anno Nek e Rocco Hunt, quest'ultimo in coppia con Clementino.

"Grazie al direttore Di Liberatore che ci fa lavorare con grande libertà, sembra una cosa banale ma non lo è. Perché ci dà fiducia", ha aggiunto rivolta al Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai Williams Di Liberatore. Alla domanda poi se teme la chiusura in ritardo di Affari Tuoi, il programma in access di Rai1, Clerici ha risposto: "Affari tuoi forse sono l'unica donna ad averlo fatto. Mi piace molto, è un bellissimo gioco e poi Stefano è bravo, ed è giusto dare spazio agli altri. Ogni tanto gli dico di chiudere prima e di lanciarmi bene".