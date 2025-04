Ascolti tv, The Voice Senior chiude in bellezza. Boom Quarto Grado con i casi Resinovich e Garlasco

Marco Zonetti 12 aprile 2025 a

Il venerdì sera televisivo ha visto protagonista, in prime time su Rai1, la finale di The Voice Senior condotta Antonella Clerici, affiancata dai giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino. L'ultima puntata stagionale dello show, che ha consacrato come vincitrice Patrizia Conte, ha conquistato una media di 3.271.000 spettatori pari al 21.9% di share, vincendo di nuovo la serata. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha siglato invece una media di 1.929.000 individui all'ascolto pari al 12.4%, in ascesa rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, il film Air - La storia del grande salto, diretto da Ben Affleck e interpretato da Matt Damon e Jason Bateman, raggiunge il 4.2% di share pari a una media di 729.000 spettatori. Su Rai3 NewsRoom condotto da Monica Maggioni ha segnato una media di 384.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Rete4, Quarto grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero - con ampi spazi di approfondimento sul femminicidio di Liliana Resinovich e sul delitto di Garlasco, con l'intervista ai genitori di Andrea Sempio - ha totalizzato una media di 1.378.000 spettatori pari al 10.0%, in ulteriore crescita e saldo sul podio della classifica dei programmi più visti.

Chi vince il duello Incontrada-Brignano? Chi l'ha visto finisce sul podio dello share

Su Italia1, il film d'azione Taken 3 - L'ora della verità con Liam Neeson ha ottenuto il 7.3% di share pari a 1.233.000 teste. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 6.6% pari a una media di 887.000 spettatori. Su Tv8 Masterchef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha coinvolto il 2.7% della platea pari a 323.000 individui all'ascolto. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 1.008.000 teste con il 5.7% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 28.1% con 5.356.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti ha conquistato il 12.6% con 2.407.000 (Striscia tra poco: 12.3% - 2.253.000). Su Rai3, Un posto al sole ha intrattenuto il 7.6% della platea pari a 1.458.000 irriducibili. Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti raggiunge il 25.1% pari a 4.548.000 individui all'ascolto; su Rai2 Luciano Ghelfi con Tg2 Post totalizza il 2.8% pari a 536.000. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 raduna il 5.6% pari a 1.037.000, mentre, su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.3% pari a 979.000 nella prima parte e il 4.5% con 875.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber raggiunge invece uno share del 9.0% con una media di 1.710.000 telespettatori.