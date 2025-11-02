Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Ascolti tv, vince Tú sí que vales ma cresce Ballando. Stefano De Martino tallona Gerry Scotti

Esplora:

Marco Zonetti
  • a
  • a
  • a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.941.000 individui all'ascolto pari al 23.3% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.9% pari a una media di 3.915.000 affezionati, vincendo ancora una volta la serata (Buonanotte: 1.792.000 - 25.4%).

Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.279.000 individui all'ascolto pari al 7.1% di share (In altre parole... Ancora: 589.000 - 4.0%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 712.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 Tosca dal Teatro dell'Opera di Roma segna una media di 549.000 teste pari al 3.3%. Su Rete4, il film Un uomo tranquillo con Liam Neeson ha invece registrato il 3.1% pari a una media di 489.000 spettatori. Su Italia1 il film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 668.000 persone pari al 4.0%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 328.000 appassionati pari all'1.9% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.5% pari a una media di 396.000 spettatori.

 

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.163.000 affezionati pari al 23.2%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.282.000 affezionati pari al 23.8% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.362.000 - 19.6%).

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.1% pari a 382.000 spettatori; su Rai3 La confessione con Peter Gomez conquista il 4.8% pari a una media di 818.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.2% pari a una media di 724.000 telespettatori nella prima parte e il 2.9% pari a 533.000 nella seconda.

Dai blog