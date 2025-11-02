Ascolti tv, vince Tú sí que vales ma cresce Ballando. Stefano De Martino tallona Gerry Scotti

Marco Zonetti 02 novembre 2025 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.941.000 individui all'ascolto pari al 23.3% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.9% pari a una media di 3.915.000 affezionati, vincendo ancora una volta la serata (Buonanotte: 1.792.000 - 25.4%).

Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.279.000 individui all'ascolto pari al 7.1% di share (In altre parole... Ancora: 589.000 - 4.0%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 712.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 Tosca dal Teatro dell'Opera di Roma segna una media di 549.000 teste pari al 3.3%. Su Rete4, il film Un uomo tranquillo con Liam Neeson ha invece registrato il 3.1% pari a una media di 489.000 spettatori. Su Italia1 il film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 668.000 persone pari al 4.0%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 328.000 appassionati pari all'1.9% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.5% pari a una media di 396.000 spettatori.

Tale e Quale Show domina ma sale Tradimento. Quarto Grado sul podio, boom Tg4

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.163.000 affezionati pari al 23.2%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.282.000 affezionati pari al 23.8% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.362.000 - 19.6%).

Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.1% pari a 382.000 spettatori; su Rai3 La confessione con Peter Gomez conquista il 4.8% pari a una media di 818.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.2% pari a una media di 724.000 telespettatori nella prima parte e il 2.9% pari a 533.000 nella seconda.