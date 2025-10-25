Ascolti tv, Tale e Quale Show domina la serata. Vola Quarto Grado con Garlasco

Foto: Rai1

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.937.000 spettatori pari al 20.1% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.135.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.290.000 spettatori pari al 10.3% di share, ancora una volta sul podio dei più visti in prima serata.

Su Rai2, il film Addio al nubilato 2 con Chiara Francini e Laura Chiatti totalizza una media di 385.000 individui all'ascolto pari al 2.3% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.7% pari a una media di 540.000 teste (presentazione: 441.000 - 2.3%). Su Italia1 il film Assassin Club con Henry Golding e Noomi Rapace, ha appassionato una media di 723.000 teste pari al 4.3% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 827.000 spettatori pari al 6.3%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 267.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 5.4% di share pari a 938.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 22.1% pari a una media di 4.295.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.857.000 pari a una percentuale del 25.1%. Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.336.000 spettatori pari al 6.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 530.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 424.000 spettatori pari al 2.2% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.5% pari a una media di 1.015.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 970.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 867.000 spettatori con il 4.5% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.408.000 spettatori (7.3%).