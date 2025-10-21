Ascolti, Blanca domina la serata contro il Grande Fratello. Giletti vince la sfida dell'approfondimento

Foto: Rai

Marco Zonetti 21 ottobre 2025

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.9151.000 spettatori pari al 23.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la quarta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 674.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 il film Jack Reacher - La prova decisiva con Tom Cruise ha siglato 1.182.000 spettatori con il 6.9%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (1.082.000 – 5.2%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti prevale con 993.000 spettatori (6.6%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 674.000 spettatori (5.1%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 769.000 spettatori e il 4.1%.

Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow ha segnato 700.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato 450.000 spettatori con il 2.5%.

In access prime time, su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno calamitato 4.234.000 spettatori (20.3%), e a seguire Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 5.035.000 spettatori (23.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.323.000 – 20.6%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna totalizzano una media di 5.420.000 spettatori pari al 25.1%

Per l'approfondimento: Monica Giandotti su Rai2 con Tg2 Post si è fermata 497.000 spettatori con il 2.3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 1.177.000 spettatori (5.6%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raduna 999.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 888.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.939.000 spettatori (8.9%). In tarda serata su Rai1 molto bene il debutto della nuova stagione di Storie di Sera con Eleonora Daniele, che conquista il 13.8% pari a 1.426.000 spettatori nella prima parte e il 9.3% pari a 567.000 nella seconda.