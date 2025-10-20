Ascolti tv, Màkari vince la serata e batte la serie turca. Fiorello fa volare l'access di Rai1

Foto: Rai

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 il ritorno della fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.247.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (613.000 – 3.1%), PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 776.000 spettatori pari al 4.3% (PresaDiretta Più: 568.000 - 3.7%).

Su Rai2, seguito da NCIS: Unità Anticrimine (512.000 - 2.8%), NCIS: Origins ha segnato 392.000 spettatori pari al 2.0%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 1.141.000 spettatori con il 9.4% (presentazione: 1.053.000 - 5.3%). Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 607.000 spettatori (4.7%). Su La7 il film Il caso Spotlight ha registrato 260.000 spettatori e l'1.5%. Su Tv8 la Formula 1 ha segnato 422.000 appassionati con il 2.6%. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio ha divertito 1.477.000 spettatori pari al 7.7%. (Presentazione: 1.142.000 - 6.0%; Il Tavolo: 765.000 - 6.8%; L'importante è finire: 253.000 - 6.1%).

Su Rai1, preceduto da Fiorello e Biggio con Cinque minuti senza Bruno Vespa - La Pennicanza (4.192.000 - 22.4%), Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 4.553.000 spettatori (22.9%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 4.921.000 spettatori pari al 24.8%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 873.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 712.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda, mentre su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 883.000 spettatori con il 4.5%.