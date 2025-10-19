Ascolti tv, De Filippi batte ancora una volta Ballando. De Martino soccombe a Gerry Scotti

Foto: Rai

Marco Zonetti 19 ottobre 2025

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquistare una media di 2.858.000 individui all'ascolto pari al 23.3% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.7% pari a una media di 3.775.000 affezionati (Buonanotte: 1.862.000 - 24.8%), vincendo ancora una volta la serata.

Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.092.000 individui all'ascolto pari al 6.3% di share (In altre parole... Ancora: 511.000 - 3.6%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, Nient'altro che la verità - Il caso di Serena Mollicone ha informato 384.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Rai3 Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi segna media di 406.000 teste pari al 2.7%. Su Rete4, il film Air Force One con Harrison Ford ha invece registrato il 2.3% pari a una media di 343.000 spettatori. Su Italia1 il film L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 739.000 persone pari al 4.5%. Su Tv8, la Formula 1 ha attirato l'interesse di 273.000 appassionati pari al 2.2% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.9% pari a una media di 440.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 3.864.000 affezionati pari al 22.0%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.464.000 affezionati pari al 25.4%. Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.0% pari a 353.000 spettatori; su Rai3 La confessione con Peter Gomez conquista il 3.8% pari a una media di 661.000 individui all'ascolto (Finale: 526.000 - 3.0%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.9% pari a una media di 835.000 telespettatori nella prima parte e il 3.2% pari a 553.000 nella seconda.