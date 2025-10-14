Ascolti tv: vince Blanca. Come è andato il Grande Fratello, e Giletti fa boom

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 14 ottobre 2025 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di martedì 13 ottobre 2025 vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4%, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 714.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 il film I mercen4ri - Expendables ha siglato 1.487.000 spettatori con l'8.2%. Su Tv8 lo spettacolo teatrale Bollicine con Max Giusti ha segnato 214.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato 478.000 spettatori con il 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (1.487.000 – 8.2%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti prevale nettamente con 1.072.000 spettatori (7.3%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 680.000 spettatori (5.2%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 859.000 spettatori e il 4.6%.

Vince Balene. Nel pomeriggio cresce Domenica In

In access prime time, su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno calamitato 3.931.000 spettatori (19.3%), e a seguire Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 4.755.000 spettatori (22.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.134.000 – 19.8%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna totalizzano una media di 5.430.000 spettatori pari al 35.8%

Per l'approfondimento: Monica Giandotti su Rai2 con Tg2 Post si è fermata 561.000 spettatori con il 2.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 1.050.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raduna 1.027.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 824.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.949.000 spettatori (9.1%).