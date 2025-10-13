Ascolti tv, vince Balene. Nel pomeriggio cresce Domenica In

Foto: Rai

Marco Zonetti 13 ottobre 2025 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time, su Rai1, la fiction Balene – Amiche per Sempre chiudere la prima stagione con 3.147.000 spettatori pari al 20.2% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La Notte nel Cuore conquista invece 2.543.000 spettatori con uno share del 14.9%.

Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine sigla 511.000 spettatori (2.5%) e N.C.I.S. Origins 391.000 spettatori (2.2%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.077.000 – 5.3%), Le Iene ottiene una media di 1.350.000 spettatori con l’11.6%. Su Rai3 Presadiretta sigla 585.000 spettatori pari al 3% nella presentazione e 746.000 spettatori pari al 4.1% dalle 21:42 alle 22:53 (Presadiretta Più: 566.000 - 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro raduna una media di 652.000 spettatori (5.1%). Su La7 il film La maschera di ferro si aggiudica una media di 308.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sasso carta forbici raccoglie 270.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Che Tempo Che Fa segna 1.209.000 spettatori con il 6.2% nella presentazione, 1.536.000 spettatori con l’8% de 823.000 spettatori con l’8% nel Tavolo (L’Importante è Finire a 234.000 e il 6.7%).

In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi conquista 4.888.000 spettatori (24.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.124.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna sigla 5.191.000 spettatori pari al 25.8%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend ottiene 865.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 832.000 spettatori e il 4.1% nella seconda. Su La7 In Onda interessa 936.000 spettatori (4.7%).

Da segnalare al pomeriggio la crescita di Domenica In su Rai1, che sigla una media di 2.417.000 spettatori pari al 18.1% nella prima parte, di 1.627.000 pari al 16.1% nella seconda, e di 1.413.000 pari al 15.6% nella terza chiamata i Saluti di Mara. Picco d'ascolto durante il tal condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, dedicato alle vicissitudini di Vittorio Sgarbi e della figlia Evelina. Lo spazio Venier-Cerno ha sfiorato il 20% di share, record stagionale.