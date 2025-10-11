Ascolti tv, Tale e Quale Show leader in prima serata. Cresce il FarWest di Sottile

Foto: Ansa

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 3.055.000 spettatori pari al 20.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.086.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2, il film 65 - Fuga dalla terra totalizza una media di 506.000 individui all'ascolto pari al 2.9% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.7% pari a una media di 395.000 teste (presentazione: 388.000 - 2.0%).

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.269.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Italia1 il film Shooter con Mark Whalberg, ha appassionato una media di 1.173.000 teste pari al 7.2% di share. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ottiene una media di 822.000 spettatori pari al 6.4%. Su Tv8 la replica di Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 331.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 5.2% di share pari a 917.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 23.0% pari a una media di 4.556.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 4.819.000 pari a una percentuale del 24.3% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.800.000 - 19.8%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.316.000 spettatori pari al 6.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 545.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene una media di 462.000 spettatori pari al 2.3% di share; su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.7% pari a una media di 1.077.000 teste; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 951.000 spettatori con il 5.0% nella prima parte e 929.000 spettatori con il 4.6% nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber conquista invece una media di 1.633.000 spettatori (8.2%).