Ascolti tv, Blanca vince la serata e il Grande Fratello perde punti. Porro-Giletti, chi fa meglio

Gli ascolti e i dati Auditel del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la seconda puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 2.025.000 spettatori con uno share del 15.5% (Night: 1.123.000 - 20.8%). Su Rai2, dopo la presentazione (465.000 – 2.2%), Boss in Incognito con Elettra Lamborghini ha divertito 747.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 il film I mercenari 3 ha siglato 940.000 spettatori con il 5.5%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (744.000 – 3.6%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti segna 836.000 spettatori (5.7%), mentre su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica totalizza 679.000 spettatori (5.1%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha siglato 908.000 spettatori e il 5.0%.

Su Tv8 il film Now You See Me - I maghi del crimine ha segnato 329.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy ha invece radunato 485.000 spettatori con il 2.7%.

In access prime time, su Rai1, il ritorno dei Cinque Minuti con Bruno Vespa ha calamitato 3.989.000 spettatori (19.6%), e a seguire Stefano De Martino con Affari Tuoi raggiunge 4.895.000 spettatori (22.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.416.000 – 21.11%), Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna prevalgono con una media monstre di 5.394.000 spettatori pari al 25.3%

Per l'approfondimento: Monica Giandotti su Rai2 con Tg2 Post si è fermata 475.000 spettatori con il 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ottiene 1.171.000 spettatori (5.6%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raduna 926.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 949.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte; su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo calamita 1.759.000 spettatori (8.2%).