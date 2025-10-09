Ascolti tv, Montalbano "arresta" la Hunziker. Bene il Tg4

Marco Zonetti 09 ottobre 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 3.135.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Io Canto Family con Michelle Hunziker ha conquistato 2.135.000 spettatori pari al 15.2% (Highlights: 16.0% - 996.000). Su Rai2 la serie Occhi di gatto ha registrato 473.000 individui all'ascolto pari al 2.8%. Su Italia1, il film 3 Days to Kill con Kevin Costner ha divertito 1.087.000 spettatori con il 6-5%.

Su Rai3, Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.444.000 spettatori (9.6%), terzo programma più visto in prime time (presentazione: 977.000 - 4.7%). Su Rete4 RealPolitik con Tommaso Labate sigla una media di 502.000 individui all'ascolto pari al 4.0% (presentazione: 477.000 - 2.3%). Su La7 Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri totalizza una media di 793.000 spettatori pari al 4.5%. Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese raggiungono 440.000 spettatori (3.0%), e sul Nove Circo Massimo con Massimo Giannini debutta con 249.000 spettatori pari all'1.5%.

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino intrattiene 5.092.000 spettatori (24.5%), mentre, su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna radunano 5.035.000 spettatori pari al 24.2% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.136.000 - 20.3%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.421.000 irriducibili (6.8%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 514.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa siglano il 20.2% pari a una media di 3.996.000 individui all'ascolto; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha raccolto 402.000 spettatori con l'1.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha segnato 1.073.000 spettatori (5.3%): su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 916.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 746.000 spettatori e il 3.6% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber prevale con 1.655.000 spettatori (7.9%). Nel preserale il Tg4 di Stefania Cavallaro sfiora il 5% di share con una media di 648.000 spettatori.