Ascolti tv, Milly recupera ma vince ancora Maria. Gerry Scotti inarrestabile

Marco Zonetti 05 ottobre 2025

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, calamitare una media di 3.092.000 individui all'ascolto pari al 25.7% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 26.8% pari a una media di 3.933.000 affezionati, vincendo la serata.

Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1.172.000 individui all'ascolto pari al 6.7% di share (In altre parole... Ancora: .000 - %), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, il film televisivo Omicidi a Mystery Island ha tenuto con il fiato sospeso 542.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rai3 Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi segna media di 422.000 teste pari al 2.8%. Su Rete4, il film Stolen con Nicolas Cage ha invece registrato l'1.7% pari a una media di 281.000 spettatori. Su Italia1 il film L'era glaciale 2 - Il disgelo ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 639.000 persone pari al 3.8%. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 371.000 appassionati pari al 2.2% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.9% pari a una media di 435.000 spettatori.