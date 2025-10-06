Ascolti tv, Balene su Rai1 batte tutti. Boom Le Iene, chi vince tra Scotti e De Martino

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 06 ottobre 2025

Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time, su Rai1, Balene – Amiche per Sempre conquistare una media di 2.866.000 spettatori pari al 18.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha segnato 2.284.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine sigla 518.000 spettatori (2.7%) e N.C.I.S. Origins 518.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.025.000 – 5.3%), Le Iene vola a 1.190.000 spettatori con il 10%. Su Rai3 Presadiretta totalizza 747.000 spettatori pari al 3.9% nella presentazione dalle 20:30 alle 21:42 e 934.000 spettatori pari al 5.4% dalle 21:42 alle 22:54 (Presadiretta Più a 676.000 e il 4.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro ottiene un ascolto medio di 700.000 spettatori (5.5%). Su La7 Il cliente su aggiudica 369.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Gatte da pelare diverte 276.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.297.000 spettatori con il 6.8% nella presentazione dalle 20:35 alle 21:15, 1.557.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte dalle 21:15 alle 22:25 e 785.000 spettatori con il 6.9% nella seconda chiamata Il Tavolo dalle 22:26 alle 00:48 (L’Importante è Finire a 313.000 e il 7.3%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.715.000 spettatori (24.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.644.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna conquista 4.765.000 spettatori pari al 24.7%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend segna 891.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 3.8% nella seconda. Su La7 In Onda sigla 893.000 spettatori (4.7%).