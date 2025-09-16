Ascolti tv, Temptation Island leader. Porro tra i più visti in prima serata

Marco Zonetti 16 settembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera totalizzare una media di 2.301.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Temptation Island e poi... e poi condotto da Filippo Bisciglia ha invece conquistato 2.804.000 spettatori con uno share del 20.2%, vincendo la serata. Su Rai2 la nuova stagione di Boss in incognito con Elettra Lamborghini ha segnato 1.073.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rai3, il monologo teatrale Autodifesa di Caino, di Andrea Camilleri, letto da Luca Zingaretti ha calamitato 419.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1, il film The Foreigner con Pierce Brosnan e Jackie Chan ha ottenuto una media di 820.000 individui all'ascolto pari al 5.3% di share. Su La7 Corrado Augias con La torre di Babele - Il mito di San Francesco ha raggiunto 709.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 il film Attacco al potere - Olympus Has Fallen con Gerard Butler e Aaron Eckart ha ottenuto 347.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha siglato 467.000 spettatori con il 2.9%.

Per l'approfondimento, bene su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica che sigla una media di 664.000 spettatori (5.6%), quarto programma più visto in prime time in percentuale.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi ha siglato una media di 3.851.000 spettatori pari al 20.2% di share, mentre Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna, su Canale5, hanno ottenuto invece una 4.861.000 spettatori pari al 25.5% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.861.000 - 25.5%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha divertito 482.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post condotto da Monica Giandotti ha ottenuto il 2.6% pari a una media di 511.000 spettatori; su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre segna il 4.9% pari a una media di 917.000 teste; su Rete4 4 di Sera con Paolo del Debbio ottiene una media di 925.000 spettatori e il 5.0% nella prima parte e di 698.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber riparte da una media di .000 spettatori (8.2%).