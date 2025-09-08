Ascolti tv, vince La notte nel cuore ma è una domenica di sport: boom per l'Italvolley e Sinner

Marco Zonetti 08 settembre 2025 a

Gli ascolti dela domenica televisiva vedono in prime time su Rai1 la replica della terza stagione di Imma tataranni - Sostituto procuratore con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo totalizzare una media di 1.719.000 spettatori pari all'11.8% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.001.000 spettatori pari a uno share del 14.3%, vincendo la serata. Su Rai3, dopo la presentazione (580.000 – 3.3%), la nuova stagione di PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 819.000 spettatori pari al 5.0% (PresaDiretta Più: 527.000 - 3.7%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 il film Il lago della vendetta con Camille Claris e Pierre Perrier ha segnato 626.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 il film Uncharted con Tom Holland e Mark Whalberg ha ottenuto 789.000 spettatori con il 5.0%. Su Rete4 il ritorno di Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 551.000 spettatori (4.5%). Su La7 il film Il federale con Ugo Tognazzi e Stefania Sandrelli ha registrato 223.000 spettatori e l'1.4%. Su Tv8 il motociclismo con il GP Catalogna ha segnato 216.000 appassionati con il 2.0%. Sul Nove la replica de La Corrida Remix con Amadeus ha divertito 279.000 spettatori pari al 2.1%.

Per Supertennis è invece record di tutti i tempi per la finale dello US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. È stato infatti il match più visto di sempre nella storia del canale con 2.436.848 di spettatori come ascolto medio, ovvero la media delle persone che hanno assistito a ogni minuto del programma, e 5.592.104 contatti, numero che rappresenta il totale degli spettatori che anche parzialmente ha guardato SuperTennis durante la finale. In prime time, senza la concorrenza della Serie A, SuperTennis ha raggiunto il 15,51% di share durante la finale. Grazie agli ascolti record del match, la giornata di ieri, domenica 7 settembre 2025, ha fatto registrare il record storico del canale per ascolto medio (408.236 spettatori), contatti (6.429.257) e share (5,09%).

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 3.198.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 3.706.000 spettatori pari al 21.0% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.064.000 - 18.0%). Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Costanza Calabrese conquista 629.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 491.000 spettatori pari al 2.8% nella seconda, mentre su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 711.000 spettatori con il 4.1%. Al pomeriggio, su Rai1, la finale del Mondiale di Volley femminile con la vittoria dell'Italia sulla Turchia per 3 a 2, ha conquistato il 33.0% con una media di 4.123.000 spettatori. Mentre, su Tv8, la diretta del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ha calamitato l'interesse di 1.954.000 spettatori pari al 15.6%.