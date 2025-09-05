Angelina Mango è tornata: l'esibizione a sorpresa con Olly e la commozione

Carmen Guadalaxara 05 settembre 2025 a

"Mi siete mancati". Angelina Mango è tornata. La cantautrice è riapparsa a sorpresa, ieri, ospite della seconda e ultima serata della "Grande Festa" di Olly. All’Ippodromo Snai di Milano, i due hanno duettato in "Per due come noi", singolo che, come ricordato da Olly, avevano cantato dal vivo insieme una sola volta, all’Arena di Verona il 3 settembre 2024, scatenando l’entusiasmo dei 35mila spettatori presenti.

L'artista, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 e il successo all’Eurovision con il brano "La Noia", aveva portato le sue canzoni in tour per l’Europa, ma ha dovuto fermarsi: stava rischiando di perdere la voce. Poi, a febbraio, il primo segnale positivo: un post dopo mesi di silenzio e la speranza di un ritorno imminente sul palco.