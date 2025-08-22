Pippo Baudo, il video del primo incontro con un giovanissimo Gianmarco Mazzi

22 agosto 2025

(Di Marco Zonetti)

Fra i più sinceramente addolorati per la scomparsa del compianto Pippo Baudo, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha rievocato in questi giorni commoventi ricordi del suo lungo rapporto di amicizia con il presentatore simbolo della Rai, con il quale ha collaborato più volte. L'esponente di Governo ha perfino rammentato il loro primo incontro risalente all'inizio degli anni Ottanta in un'intervista al Corriere del Veneto. «Fui chiamato a Domenica In in un gioco televisivo in cui i tifosi delle squadre di Serie A venivano accompagnati in trasmissione da un dirigente o da un rappresentante» rammemora Mazzi. «Io fui scelto per accompagnare l’Hellas Verona perché avevo fatto un corso per manager sportivi con Emiliano Mascetti, che era il direttore sportivo del Verona. Ricordo che i tifosi parteciparono a un quiz in studio: era un modo per attrarre il pubblico dello sport alla TV generalista. Con Baudo, in quell’occasione, fu una conoscenza fugace, ma da lì iniziò tutto. Quando poi sono entrato nel mondo dello spettacolo, Pippo Baudo era già un’istituzione. L’ho incrociato innumerevoli volte, e col tempo è nato un rapporto di stima e di amicizia». E il Tempo ha ritrovato il video tratto da quella puntata di Domenica In, nella quale Baudo presenta al pubblico un giovanissimo Mazzi con i capelli lunghi e neri, già a suo agio sul palcoscenico di un programma di Rai1 - all'epoca visto da un italiano su due - e a fianco di una leggenda del piccolo schermo com'era Pippo Baudo. Un «esordio» e un incontro fortunati per Gianmarco Mazzi, che - prima di entrare in politica, essere eletto deputato ed essere scelto dal Consiglio dei Ministri come sottosegretario alla Cultura - è stato per molti anni fra i più importanti produttori e autori televisivi del Paese.