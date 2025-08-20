Ascolti tv, Watson domina e la musica di Italia1 è sul podio. Gerry Scotti spopola

Marco Zonetti 20 agosto 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1, il film televisivo Amore sul Danubio - Una canzone d'amore fermarsi a una media di 928.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale5 la serie Watson con Morris Chestnut ha invece calamitato il 12.2% della platea pari a una media di 1.387.000 individui all'ascolto, vincendo la serata. Su Italia1 Yoga Radio Estate si aggiudica una media di 903.000 teste pari all'8.7% di share, terzo programma più visto in prime time. Su Rai2 la serie Squadra Speciale Cobra 11 segna un netto di 522.000 persone all'ascolto pari al 5.2% di share. Su Rai3 il film Restiamo amici con Michele Riondino, Libero De Rienzo e Violante Placido ha attirato una media di 581.000 appassionati pari al 4.4% di share. Su Rete4, Freedom oltre il confine con Roberto Giacobbo ha ottenuto il 5.5% di share pari a una media di 605.000 spettatori.

Su Tv8 il film Vulcano - Los Angeles 1997 con Tommy Lee Jones e Anne Heche ha siglato il 2.2% di share pari a una media di 271.000 spettatori. Sul Nove il film Prospettive di un delitto con Dennis Quaid ha segnato uno share netto del 2.7% pari a una media di 346.000 spettatori. Su La7, i 47 minuti di In Onda - Prima serata con Marianna Aprile e Luca Telese segna il 6.1% con 869.000 teste. In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista il 16.1% pari a una media di 2.399.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui spopola con il 27.1% pari a una media monstre di 4.046.000 teste. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla invece il 3.9% pari a una media di 580.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Annalisa Fantilli sigla il 3.5% con 519.000 teste; su Rete4 Costanza Calabrese alla guida di 4 di sera News ha raggiunto il 5.0% con 737.000 nella prima parte e il 4.0% pari a 609.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 1.011.000 spettatori con il 6.8% di share.