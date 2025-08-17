Massimo Romeo Piparo: il Sistina intitolerà la "sua" poltrona al grande Pippo Baudo

Carmen Guadalaxara 17 agosto 2025 a

a

a

"Una perdita incolmabile quella del mondo dello spettacolo con la scomparsa di Pippo Baudo - ha commentato il regista teatrale Massimo Romeo Piparo commentando la morte del conduttore. Pippo era un grande "amico" del Sistina: nel 2013, subito dopo l'insediamento, Piparo lo volle protagonista del suo primo cartellone con "Sistina Story", un grande omaggio alla grande tradizione del tempio del varietà e della rivista musicale in cui Pippo - accanto ad Enrico Montesano- fece da ineguagliabile narratore.

Pippo Baudo, funerali mercoledì a Militello in Val di Catania. Camera ardente a Roma

''Il suo saper spaziare dalla musica colta al pop, attraversando tutti i generi musicali esistenti, la sua competenza, la sua ineguagliabile esperienza, la sua sterminata cultura, sono stati per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di lavorarci insieme, linfa a cui attingere per una crescita artistica oltre che umana. Non servono altre parole per raccontare la sua grandezza e la sua importanza, se non rilevare l'altrettanto enorme vuoto che adesso lascerà. Quella poltrona in prima fila centrale che sempre era riservata per lui al Sistina gli sarà intitolata in suo ricordo perché Pippo sarà sempre lì seduto ad applaudire e argutamente commentare. Ciao Pippo'', conclude Piparo.