Pippo Baudo, funerali mercoledì a Militello in Val di Catania. Camera ardente a Roma

Si è aperta alle ore 11, questa mattina, la camera ardente, all' Ospedale Biocampus Medico di Roma, del conduttore Pippo Baudo. Le visite di parenti stretti e amici andranno avanti fino alle 17. Sarà il Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista, ad accogliere il feretro di Pippo Baudo per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua sessantennale ed eccezionale carriera. Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20 (salvo prolungarsi per permettere alle persone ancora in fila di accedere); dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto.

I funerali si terranno a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il 20 agosto, il paese che gli ha dato i natali. A confermarlo è stato il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1: "I funerali si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella. Stiamo ancora aspettando l'ufficialità ma le esequie si svolgeranno durante la mattina - ha dichiarato il parroco del Santuario, don Giuseppe Luparello. Le esequie saranno presiedute dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri. "Baudo era molto legato al Santuario della Madonna della Stella: qui ha fatto il chierichetto e serviva messa, e sempre qui, nel teatro, ha mosso i suoi primi passi da presentatore e showman - ha spiegato il parroco".