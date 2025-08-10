Caro ombrelloni, Gassmann: "Avete esagerato". "Danneggia l'Italia": chi lo mette nel mirino

10 agosto 2025 a

Tra le polemiche agostane ce n'è una che tiene banco e che campeggia sulle pagine dei giornali: è quella dei prezzi gonfiati in estate e, in particolar modo, del caro ombrelloni. Ci si è inserito a gamba tesa Alessandro Gassmann, da sempre molto attivo sui social e pronto a dire la sua sui fatti di attualità. "Cari amici gestori di stabilimenti balneari. Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un po' esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?", ha scritto l'attore su Instagram, affidando così il suo pensiero al popolo social. La replica, piccata, arriva oggi da Giuseppe Ferrara, gestore del lido Sabbia d'Oro Beach Club a Scanzano Jonico (Matera).

Dare la colpa agli operatori balneari e ai prezzi "è una generalizzazione troppo semplice e fuorviante, perché le cause sono macro-economiche e riguardano il costo della vita e gli stipendi", ha detto Ferrara in un'intervista a Il Messaggero. Poi la risposta a Gassmann si è fatta più dura. Il gestore del lido, infatti, ha sottolineato che mettere una firma su queste discussioni può sortire l'effetto contrario e danneggiare il mercato della nostra penisola. "Così" - ha aggiunto - "si rischia di far passare il messaggio sbagliato che qui 'i prezzi sono eccessivi' (quando non è ovunque così) e di allontanare il turismo straniero danneggiando un intero settore e l'immagine del nostro paese". Crisi, quella di cui si discute, che secondo Ferrara non c'è sempre. I dati, per lui, parlano chiaro: "Tra maggio e giugno abbiamo registrato aumenti di fatturato e presenze dell'8% e del 12% con grande presenza di turismo straniero".