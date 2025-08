Ascolti tv, l'estate di Gerry Scotti: La ruota della fortuna è il più visto di tutti

Marco Zonetti 02 agosto 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1il film Il diritto di contare conquistare una media di 1.882.000 spettatori pari al 15.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la replica della serie Vanina - Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi sigla invece una media di 1.439.000 teste con uno share del 12.3%.

Su Rai2 il documentario The Americas ha segnato 762.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 il film Settembre con Fabrizio Bentivoglio e Barbara Ronchi ha radunato 468.000 individui all'ascolto e il 3.5%. Su Rete4 il film Flight di Robert Zemeckis, con Denzel Washington, ha totalizzato una media di 644.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Gran finale e botto per Temptation Island: surclassato il film con Raoul Bova

Su Italia1 la tredicesima stagione di Chicago Fire con Dermot Mulroney ha siglato una media di 978.000 spettatori pari al 7.7%, terzo programma più visto in prime time. Su La7, preceduta da In Onda - Prima Serata con l'ultima intervista a Martina Oppelli che ha totalizzato una media di 763.000 teste pari al 5.1%, la replica di Sei felice? Una giornata con Crepet ha raccolto 316.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 436.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha intrattenuto 328.000 individui all'ascolto (3.5%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.411.000 spettatori (16.0%). Su Canale5 Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna raduna una media di 3.966.000 spettatori pari al 26.2% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.345.000 - 23.7%), programma più visto nelle 24 ore. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 490.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 Un posto al sole conquista l'8.7% pari a una media di 1.327.000 irriducibili appassionati.

Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post registra il 3.0% pari a una media di 456.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News hanno raggiunto 601.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 653.000 spettatori e il 4.3% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista una media di 856.000 spettatori (5.8%).