Ascolti tv, gran finale e botto per Temptation Island: surclassato il film con Raoul Bova

Marco Zonetti 01 agosto 2025 a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, in prima serata su Rai1, il film Scusate se esisto! con Raoul Bova e Paola Cortellesi fermarsi a una media di 1.555.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 l'ultima puntata stagionale di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia spopola invece con una media di 4.601.000 spettatori e uno share del 32.9% (che sale al 39.91% sul target commerciale), stravincendo nuovamente la serata e battendo l'ennesimo record. L'edizione appena conclusa è infatti la più vista di sempre, con una media complessiva del 29.9% di share e 3.853.000 spettatori. Ieri il programma ha toccato picchi di 4.901.000 spettatori e del 42.32% di share. Ottimo risultato anche tra i giovanissimi con share del 51.11% sui 15-34enni e del 48.64% di share sui 15-19enni.

Quanto agli altri programmi della prima serata, su Rai2 la serie Delitti in Paradiso ha siglato 781.000 spettatori pari al 6.5%, mentre su Italia1 il film World War Z con Brad Pitt ha raccolto 666.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 il film francese Il piccolo inquilino ha ottenuto 574.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 il film La preda perfetta - A Walk Among the Tombstones con Liam Neeson ha totalizzato 525.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 il film Rocky IV con Sylvester Stallone e Dolph Lundgren ha divertito 463.000 spettatori (3.0%) e sul Nove Tel chi el Telùn con Aldo, Giovanni e Giacomo ha intrattenuto 391.000 spettatori con il 3.7%.

Per l'approfondimento: su La7 In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha segnato una media di 718.000 individui all'ascolto pari al 4.6% di share.

In access prime time, su Rai1 il repertorio di Techetechetè ha registrato una media di 2.681.000 spettatori (16.6%), surclassato da Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha divertito 3.284.000 spettatori pari al 22.2% nel segmento Gira la Ruota della Fortuna e il 28.6% pari a una media di 4.606.000 teste nel programma vero e proprio, battendo un nuovo record. Su Rai3 la soap Un Posto al Sole ha calamitato 1.259.000 appassionati (7.8%) e sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa si è fermato a una media di 488.000 spettatori pari al 3.1%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è stato visto da 570.000 spettatori (3.5%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di Sera News hanno informato una media di 710.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte di 573.000 pari al 3.5% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha segnato una media di 943.000 teste con il 6.0%.