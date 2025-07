Ascolti tv, Temptation Island senza rivali. Gerry Scotti è una conferma

Marco Zonetti 18 luglio 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta, fermarsi al 12.8% di share pari a una media di 1.798.000 spettatori. Su Canale5, la terza puntata del nuovo ciclo di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia ha conquistato una media di 3.489.000 spettatori pari al 29.2%, stravincendo di nuovo la serata e stabile rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2, la serie Delitti in Paradiso ha segnato una media di 696.000 teste pari al 5.1% di share. Su Rai3, Il film L'erede con Marc-André Grondin totalizza una media di 647.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4, il film The Italian Job interpretato da Mark Wahlberg e Charlize Theron ha appassionato un netto di 688.000 teste con il 5.1%, su Italia1, il film Mortal Kombat con Lewis Tan ha calamitato davanti al piccolo schermo un netto di 648.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Tv8, Rocky II con Sylvester Stallone ha radunato 337.000 spettatori pari al 2.5% di share e sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo ne hanno divertiti 320 .000 pari al 2.6%.

Pausini lancia "La mia storia tra le dita". Grignani la fulmina: "Brano mio"

Per l'approfondimento, su La7 In Onda - Prima serata condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha segnato una media di 747.000 spettatori e il 5.1%. In access prime time, su Rai1, Techetechetè Top Ten con Bianca Guaccero ha conquistato il 13.4% della platea con una media di 2.011.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha totalizzato un dato medio di 3.839.000 teste pari al 25.4%, leader incontrastato di fascia. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.174.000 irriducibili pari al 7.7% di share. Sul Nove, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa ha radunato il 3.7% pari a 554.000 teste.

Vola Zona Bianca con Garlasco, bene La Ruota della Fortuna di Scotti

Per l'approfondimento:Tg2 Post con Monica Giandotti su Rai2 segna il 3.9% pari a una media di 595.000 spettatori; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di Sera News si aggiudicano il 5.5% pari a 797.000 nella prima parte e il 4.7% pari a 711.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese conquista il 6.9% pari a 1.042.000 individui all'ascolto.