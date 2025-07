Ascolti tv, vola Zona Bianca con Garlasco. Bene La Ruota della Fortuna di Scotti

Marco Zonetti 17 luglio 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 in prime time la partita degli Europei Femminili di Calcio – Norvegia -Italia conquistare una media di 2.371.000 spettatori pari al 16.2% di share (pre e post partita: 1.704.000 - 12.5%). , vincendo la serata. Su Canale5 il film Mamma o papà? con Antonio Albanese e Paola Cortellesi ha divertito 1.682.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 la replica della serie Rocco Schiavone 3 con Marco Giallini calamita 880.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 la serie Chicago Med raduna 846.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 il debutto de Il Caso con Stefano Nazzi convince 877.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ottiene 838.000 spettatori (7.8%). Su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias si aggiudica 576.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 il film Il profumo del mosto selvatico raggiunge 339.000 spettatori (2.5%). Sul Nove il film Hercules – Il guerriero intrattiene 348.000 spettatori con il 2.6%.

In access prime time, su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui sigla una media di 3.424.000 spettatori pari al 22.5% di share, su Rai3 Un Posto al Sole appassiona invece 1.329.000 spettatori (8.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus segna una media di 514.000 spettatori pari al 3.4%. Per l'approfondimento: su Rai2 TG2 Post con Monica Giandotti segna una media di 622.000 spettatori (4.1%); su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesca Barra ha siglato 726.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 724.000 spettatori e il 4.7% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna una media di 1.080.000 spettatori (7.1%).