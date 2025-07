Ascolti Tv, La notte nel cuore supera Imma Tataranni. Insegno doppia Amadeus

Marco Zonetti 07 luglio 2025 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la replica della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera, raccogliere una media di 1.656.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha siglato invece 1.812.000 spettatori e il 15.9%, vincendo la serata.

Su Rai2 Facci ridere, con Pino Insegno e Roberto Ciufoli, mantiene il buon dato dell'esordio. Lo show comico di Insegno-Ciufoli ha conquistato una media di 754.000 spettatori pari al 6.0% di share (presentazione: 486.000 - 3.4%), tallonando, su Italia1, Sarabanda Celebrity con Enrico Papi e i suoi 813.000 individui all'ascolto pari al 6.7%, e doppiando la replica de La Corrida condotta da Amadeus, che segna 412.000 spettatori con il 3.1%.

Che duello tra Nek-Guaccero e il calcio. Bene il film di Beppe Fiorello

Su Rai3, dopo Report Lab (823.000 – 5.7%) e l'anteprima (1.002.000 – 6.9%), Report con Sigfrido Ranucci conquista nella sua ultima puntata stagionale una media di 1.436.000 spettatori pari al 10.3%, in crescita (Report Plus a 945.000 e 8.3%).Su Rete4 Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine totalizza 628.000 spettatori (5.3%). Su La7 il docufilm Nel nostro cielo un rombo di tuono dedicato a Gigi Riva raggiunge una media di 214 .000 spettatori e l'1.9%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume con Filippo Timi ottiene 254.000 spettatori con l'1.9%.

In access prime time su Rai1 Techetechetè Top Ten richiama 2.951.000 spettatori (20.5%). Su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti sigla 2.351.000 spettatori pari al 16.3%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Costanza Calabrese raggiunge 696.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 788.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte; su La7, Marianna Aprile e Luca Telese siglano con In onda una media di 892.000 spettatori pari al 6.2%.