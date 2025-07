Ascolti tv, che duello tra Nek-Guaccero e il calcio. Bene il film di Beppe Fiorello

Marco Zonetti 06 luglio 2025 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la replica di Dalla strada al palco con Nek e Bianca Guaccero raggiungere il 16.5% di share pari a una media di 1.765.000 spettatori. Su Canale5, il Mondiale per Club con la vittoria del Real Madrid per 3 a 2 sul Borussia Dortmund ha registrato il 16.4% pari a una media di 1.758.000 spettatori (primo tempo 1.912.000 - 16.0%; secondo tempo 1.622.000 - 16.9%).

Su Rai2, il film tv Nuotando nella follia ha tenuto con il fiato sospeso 647.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Rai3 Stranizza d'amuri, film in prima visione di Beppe Fiorello con Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, conquista il 6.2% pari a una media di 707.000 spettatori. Su Rete4, il film Il fuggitivo con Harrison Ford e Tommy Lee Jones segna il 6.2% di share pari a una media di 663.000 spettatori. Su Italia1 il film Windstorm - Ritorno alle origini con Hanna Binke ha calamitato una media di 538.000 teste pari al 4.7% di share.

Tim Summer Hits supera il calcio. Quarto Grado sul podio

Su La7, il classico Un marito per Cinzia con Cary Grant e Sophia Loren ha raccolto il 4.2% pari a 496.000 individui all'ascolto. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 411.000 affezionati pari al 3.5% di share nel primo episodio e 271.000 pari al 3.0% nel secondo. Sul Nove Faking it - Bugie criminali con Pino Rinaldi ha raccolto il 2.5% pari a una media di 258.000 spettatori nel primo episodio, il 3.0% pari a 244.000 nel secondo e il 4.6% pari a 158.000 nel terzo.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha divertito 2.544.000 spettatori pari a uno share del 20.6%, e su Canale5 una breve edizione di Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha intrattenuto 2.055.000 affezionati pari al 16.6% di share.

Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 3.2% pari a una media di 394.000 individui all'ascolto; su Rete4 l'esordio di Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend segna il 6.2% pari a una media di 759.000 nella prima parte e il 5.4% pari a 670.000 nella seconda. E ancora, su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 840.000 teste pari al 6.8%.