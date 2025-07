Ascolti tv, Tim Summer Hits supera il Mondiale per Club. Quarto Grado sul podio

E senza De Martino cresce Amadeus

Marco Zonetti 05 luglio 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time, su Rai1,Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.183.000 spettatori pari al 17.0% di share (Buonanotte: 1.477.000 - 18.2%), in netta crescita rispetto a sette giorni fa e leader della serata. Su Canale5 il Mondiale per Club con la vittoria del Fluminense per 2 a 1 contro Al Hilal sigla invece una media di 2.118.000 appassionati con uno share del 15.5%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.221.000 teste (11.6%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 il documentario Il Settebello - Nel cuore della leggenda ha segnato 226.000 spettatori pari all'1.7%. Su Rai3 il film I cento passi di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio ha radunato 618.000 individui all'ascolto e il 4.8%. Su Italia1 il film Into the Storm con Richard Armitage ha tenuto con il fiato sospeso 714.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 il film Le regole della casa del sidro con Tobey McGuire e Charlize Theron ha raccolto 466.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 246.000 spettatori con il 2.0%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ha siglato 412.000 individui all'ascolto (3.0%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.681.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Juliana Moreira e Vittorio Brumotti con Paperissima Sprint radunano invece 1.876.000 spettatori pari al 13.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 563.000 spettatori con il 4.0%. Su Rai3 Un posto al sole, nel suo doppio episodio, conquista l'8.7% pari a una media di 1.243.000 irriducibili appassionati.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti sigla 541.000 spettatori con il 3.7%; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News hanno raggiunto 790.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 958.000 spettatori e il 6.6% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista una media di 1.019.000 spettatori (7.2%). In tarda serata, su Rai1, da segnalare l'ottimo ascolto di Codice La vita è digitale condotto da Barbara Carfagna, che conquista il 9.4% di share pari a 416.000 spettatori.