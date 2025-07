Ascolti Tv, botto per l'esordio di Temptation Island: quanti l'hanno visto

Marco Zonetti 04 luglio 2025 a

Gli ascolti del giovedi sera televisivo vedono su Rai1 la replica di Don Matteo 13 radunare una media di 1.942.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la partenza del nuovo ciclo di Temptation Island ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia conquista una media di 3.452.000 spettatori pari a uno share del 27.8%, stravincendo la serata.

Su Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante segna 797.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 il film Hunter’s Prayer – In fuga con Sam Worthington totalizza 840.000 individui all'ascolto pari al 5.7%. Su Rai3 il documentario Signor Faletti - dedicato a Giorgio Faletti - registra una media di 839.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 il film Potere assoluto con Clint Eastwood e Ed Harris tiene con il fiato sospeso 650.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda - Prima Serata condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ottiene una media di 599.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 l’ultimo appuntamento con Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo con Fabio Caressa raduna 371.000 teste (2.5%). Sul Nove Non Hanno un Amico con Luca Bizzarri si ferma a 194.000 spettatori con l’1.4%.

In access prime time su Rai1 Techetechetè diverte 2.814.000 spettatori (18.6%), su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti sigla una media di 2.142.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Un Posto al Sole appassiona 1.288.000 spettatori (8.5%) e, sul Nove, The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie una media di 498.000 spettatori pari al 3.3%.

Per l'approfondimento: su Rai2 TG2 Post condotto da Monica Giandotti raduna una media di 590.000 spettatori con il 3.9%; su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesca Barra ha segnato una media di 832.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e una media di 885.000 spettatori pari al 5.8% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese totalizza una media di 1.071.000 spettatori (7.0%).