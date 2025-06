Barbara d'Urso rompe il silenzio: "Piaciuto moltissimo". Cosa svela sul progetto in Rai

30 giugno 2025 a

Si è leccata le ferite e ha digerito il boccone amaro dell'imposto addio al suo Pomeriggio Cinque, ma ora è pronta a ripartire e a riabbracciare il pubblico con "un progetto di 'emotainment' bello, elegante, popolare, commovente e divertente" di cui ha discusso con la Rai. Barbara d'Urso, la conduttrice di razza che fa tutto "col cuore", lo ha confessato in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. "L'ho incontrato (Williams Di Liberatore, il direttore di intrattenimento Prime Time del servizio televisivo pubblico, ndr) con il ceo di Freemantle Italia. Mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria", ha raccontato, svelando poi che in cantiere c'è un programma di quattro o cinque puntate pensato per il venerdì sera e per raccontare storie che muovono i sentimenti dei telespettatori.

Pur senza sbilanciarsi eccessivamente, d'Urso ha lasciato intendere che i presupposti con la Rai sono buoni: "In un’azienda tv è normale che il nuovo direttore voglia incontrare i talenti che possono segnare un gol". Il contenitore proposto, ha assicurato, "al direttore è piaciuto moltissimo". Di gol, l'ex conduttrice Mediaset, ne ha segnati tanti. Almeno fino a quando, lo scorso giugno 2023, ha ricevuto la comunicazione di non fare più parte della trasmissione di Canale 5 che lei stessa aveva creato. "Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte", ha proseguito, ammettendo di essersi sentita come se le fosse "passato sopra un Tir". Il "ruolo della vittima", però, non le è mai piaciuto ed è per questo che non vede l'ora di riprendersi il suo spazio davanti alle telecamere.