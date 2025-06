Ascolti Tv, Gigi D'Alessio domina la serata. Bene Parenzo al mattino

Marco Zonetti 25 giugno 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di martedì 17 giugno 2025 vedono in prime time su Rai1, la replica di Màkari con Claudio Gioè conquistare 1.713.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 la serata evento Gigi & Friends - Sicily For Life con Gigi D'Alessio ha invece divertito il 17.5% della platea pari a una media di 2.016.000 individui all'ascolto, vincendo la serata.

Su Rai2 Storie al bivio Show con Monica Setta segna un netto di 416.000 persone all'ascolto pari al 3.9% di share (presentazione: 484.000 - 4.3%). Su Rai3 Kilimangiaro con Camila Raznovich ha attirato una media di 626.000 individui all'ascolto pari al 4.3% di share (presentazione: 619.000 - 3.7%). Su Italia1 il Mondiale per Club con la vittoria del Benfica sul Bayern per 1 a 1 ha calamitato una media di 1.494.000 teste pari al 9.6% di share. Su Tv8 il film No Time to Die con Daniel Craig e Rami Malek ha siglato il 3.4% di share pari a una media di 414.000 spettatori. Sul Nove Jumanji con Robin Williams e Kristen Dunst ha raccolto il 3.2% pari a una media di 457.000 spettatori.

Quanto all'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si è aggiudicato il 7.2% di share pari a una media di 815000 spettatori. Su La7, Inchieste in Movimento con Federico Rampini, con una puntata dedicata all'America di Elon Musk, ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 551.000 spettatori pari al 3.7% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 27.3% della platea con una media di 4.549.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5, Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti segna l'11.8% con 1.963.000 affezionati. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.292.000 irriducibili pari al 7.7% di share.

Per l'approfondimento: Paolo Del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4 ha raggiunto il 6.4% con 1.001.000 nella prima parte e il 4.8% pari a 809.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista l'8.1% di share pari a 1.329.000 individui all'ascolto. Da segnalare al mattino su La7 l'ottimo risultato de L'Aria che tira con David Parenzo, che ha conquistato il 5.3% pari a 364.000 spettatori nella prima parte e il 4.5% pari a 512.000 ne segmento L'Aria che tira oggi.