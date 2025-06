Ascolti tv, boom per Chi l'ha visto. Chi vince tra Cortellesi e l'Isola dei Famosi

Marco Zonetti 26 giugno 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi, Anna Foglietta e Raoul Bova, raggiungere una media di 2.226.000 spettatori pari al 14.9% di share, vincendo la serata in valori assoluti. Su Canale5 l’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili - con la designazione dei primi quattro finalisti Omar Fantini, Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Loredana Cannata - sigla invece una media di 1.721.000 spettatori pari a uno share del 15.4%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso segna 857.000 spettatori pari al 5.4%, e - a seguire - lo spin-off Oltre il Paradiso 698.000 pari al 5.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.586.000 spettatori pari all'11.8% (presentazione: 1.030.000 - 6.3%), terzo programma più seguito in prima serata. Su Rete4 Zona bianca con Giuseppe Brindisi totalizza 692.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 il film I predoni con Bruce Willis ha conquistato una media di 909.000 teste pari al 6.2%.

Su La7 lo Speciale La Torre di Babele dedicato all'assassinio di Piersanti Mattarella raggiunge una media di 498.000 spettatori e il 3.6% di share. Su Tv8 il film Rain Man - L'uomo della pioggia con Dustin Hoffman e Tom Cruise calamita 320.000 spettatori (2.4%) e sul Nove Like a Star con Amadeus raccoglie una media di 453.000 spettatori con il 3.2% di share (La sfida 295.000 - 3.7%, Wannabe a Star 196.000 - 3.4%). In access prime time su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino diverte 4.599.000 spettatori (28.3%); su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti raggiunge una media di 1.831.000 spettatori pari all'11.3%; su Rai3 Un Posto al Sole ha ottenuto 1.365.000 spettatori (8.3%); sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa si ferma invece al 2.5% con 404.000 spettatori.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene il 3.2% pari a una media di 527.000 individui all'ascolto; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera conquista .000 spettatori e il 6.2% nella prima parte e 945.000 spettatori e il 5.4% pari a 890.000 nella seconda: su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber si è aggiudicata 1.472.000 spettatori pari al 9.0%.