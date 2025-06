Ascolti Tv, il film su Yara supera Alberto Angela con Jovanotti. Porro leader dell'approfondimento

Marco Zonetti 24 giugno 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 23 giugno 2025, vedono in prime time su Rai1 la prima puntata del nuovo ciclo di Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela - ospite Jovanotti - conquistare il 15.4% pari a una media di 2.214.000 spettatori. Su Canale5 il film Yara di Marco Tullio Giordana, con Isabella Ragonese e Alessio Boni, ha invece siglato una media di 2.709.000 individui all'ascolto con uno share del 17.8%, vincendo la serata. Su Rai2, la seconda stagione della serie Elsbeth con Carrie Preston ha calamitato una media di 578.000 appassionati pari al 3.6% di share.

Su Italia1 il Mondiale per Club con la vittoria per 1 a 0 dell'Atlético Madrid sul Botafogo ha siglato un netto di 1.558.000 telespettatori con uno share del 9.3%. Su Tv8 il comedy show In & Out - Niente di serio ha intrattenuto una media di 296.000 individui all'ascolto pari a uno share dell'1.9%; sul Nove Cash or Trash - La notte dei tesori con Paolo Conticini ha raccolto il 3.4% pari a una media di 505.000 spettatori.

Quanto all'approfondimento: su Rai3, Manuela Moreno al timone di Filorosso ha siglato il 3.4% pari a un netto di 480.000 individui all'ascolto (presentazione: 3.3% - 580.000); su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 6.8% con una media di 835.000 teste; su La7 l'ottavo appuntamento stagionale con 100 minuti condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini ha ottenuto una media del 3.3% pari a 517.000 teste.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi conquista una media di 4.649.000 spettatori (26.3%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne segna 2.204.000 pari al 12.4%. Su Rai3, Un posto al sole ha coinvolto 1.230.000 irriducibili pari al 6.9% di share. Sul Nove, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa si ferma al 2.7% di share pari a una media di 480.000 spettatori.

Quanto all'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post ha ottenuto il 3.6% pari a una media di 659.000 teste; su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ha radunato 1.048.000 spettatori pari al 6.4% nella prima parte e 996.000 spettatori pari al 5.5% nella seconda; su La7, infine, Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber ha conquistato l'8.8% pari a una media di 1.571.000 individui all'ascolto.