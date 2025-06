Ascolti tv, chi ha vinto tra “La notte nel cuore” e gli speciali sull'Iran? Bene l'Under 21

Marco Zonetti 23 giugno 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 lo Speciale Tg1 dedicato all'attacco degli USA all'Iran conquistare una media di 1.396.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 la soap turca La notte nel cuore ha prevalso con 1.781.000 spettatori e il 15.3%.

Su Rai2 i Quarti di Finale degli Europei Under 21 di Calcio con la sconfitta dell'Italia per 3 a 2 contro la Germania ha calamitato una media di 2.100.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Italia1 Sarabanda Celebrity con Enrico Papi ha siglato 992.000 individui all'ascolto con il 7.6%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume con Filippo Timi ottiene 378.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella segna 418.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo Report Lab (743.000 – 5.1%) e la presentazione (927.000 – 561%), Report con Sigfrido Ranucci segna 1.082.000 spettatori pari al 7.2% (Report Plus a 746.000 e 6.0%); su Rete4 Giuseppe Brindisi con Zona Bianca totalizza 692.000 spettatori (5.9%); su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 851.000 spettatori e il 5.6%.

In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino raduna 3.980.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti sigla 2.033 .000 spettatori pari al 13.2%. Su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra raggiunge 820.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 817.000 spettatori e il 5.3% nella seconda parte.