Ascolti tv, il duo Conti-Delogu spopola. Bene Quarto Grado e FarWest

Marco Zonetti 21 giugno 2025

Gli ascolti e i dati Auditel di venerdì 20 giugno 2025 vedono, su Rai1,Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.593.000 spettatori pari al 18.7% di share, vincendo la serata e in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca Tradimento sigla invece una media di 2.156.000 affezionati con uno share del 16.7%, anch'essa in crescita. Su Rai2 il documentario Nino Benvenuti - Una leggenda italiana ha segnato 235.000 spettatori pari all'1.6%. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha radunato 592.000 individui all'ascolto (4.5%), in crescita. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.285.000 teste (11.0%), ancora una volta terzo programma più visto in prime time.

Su Italia1 il Mondiale per Club Live con la vittoria del Flamengo sul Chelsea ha ottenuto 634.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 il meglio di Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ha raccolto 413.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha radunato 323.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ha siglato 421.000 spettatori (2.8%). In access prime time su Rai1 Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 4.159.000 spettatori (26.5%). Su Canale5 Juliana Moreira e Vittorio Brumotti con Paperissima Sprint radunano 1.923.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole sigla un netto di 1.394.000 spettatori (8.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si ferma a 449.000 spettatori con il 2.9%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti sigla 478.000 spettatori con il 3.0%; su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera ha raggiunto 962.000 spettatori e il 6.5% nella prima parte e 904.000 spettatori e il 5.6% nella seconda, e su La7 Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber conquista una media di 1.373.000 spettatori (8.8%).