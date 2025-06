Ascolti tv, affonda l'Isola dei famosi

Marco Zonetti 19 giugno 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Lo sposo indeciso, con Ylenia Pastorelli e Gianmarco Tognazzi, raggiungere una media di 2.281.000 spettatori pari al 15.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 l’Isola dei Famosi sigla invece una media di 1.684.000 spettatori pari a uno share del 14.4%, in ulteriore calo. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso segna invece 956.000 spettatori pari al 5.8%, e - a seguire - lo spin-off Oltre il Paradiso 710.000 pari al 5.6%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli segna 1.617.000 spettatori pari all'11.7% (presentazione: 1.094.000 - 6.4%), terzo programma più seguito in prima serata. Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano totalizza 876.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 il Mondiale per Club con il pareggio per 1 a 1 tra Monterrey e Inter ha conquistato una media di 974.000 teste pari al 5.9%.

Su La7 Corrado Augias con lo Speciale La Torre di Babele dedicato a Hiroshima raggiunge una media di 599.000 spettatori e il 4.2% di share. Su Tv8 il film Armageddon - Giudizio finale con Bruce Willis e Ben Affleck calamita 353.000 spettatori (2.7%) e sul Nove Like a Star con Amadeus si arresta su una media di 380.000 spettatori con il 2.6% di share (La sfida 267.000 - 3.4%, Wannabe a Star 138.000 - 2.6%).

In access prime time su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino diverte 4.727.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti raggiunge invece una media di 1.994.000 spettatori pari all'11.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha ottenuto 1.425.000 spettatori (8.1%). Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sul Nove si ferma al 2.7% con 459.000 spettatori.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene il 3.6% pari a una media di 627.000 individui all'ascolto; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera conquista 1.175.000 spettatori e il 7.1% nella prima parte e 1.048.000 spettatori e il 5.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber - con ospite Massimo D'Alema - si è aggiudicata 1.466.000 spettatori pari all'8.4%.