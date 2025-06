Ascolti tv, la soap turca La Notte nel Cuore stravince. Vola Zona Bianca

Marco Zonetti 16 giugno 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la replica di Màkari 3 conquistare una media di 1.632.000 spettatori pari all’11.4% di share, battuta da Canale5 con la dizi turca La Notte nel Cuore che ha conquistato una media di 1.878.000 spettatori pari al 14.9%, vincendo la serata. Su Rai2 la miniserie thriller francese La Casa dei Misteri si ferma a 533.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – PSG-Atletico Madrid ha raccolto 1.625.000 spettatori con il 10.4%. Per l'approfondimento: su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci ha segnato una media di 1.352.000 spettatori pari all’8.8% e, su Rete4, Giuseppe Brindisi con Zona Bianca ha siglato 863.000 spettatori (7.4%), in crescita.

Liorni batte Pausini, boom Gomez e sempre bene Poletti-Barra

Su La7 il film Mine vaganti ha divertito 514.000 spettatori pari al 3.4%, su Tv8 il Gran Premio del Canada di Formula 1 è stato visto da 1.251.000 appassionati con l’8.2%, e sul Nove Little Big Italy ha intrattenuto 457.000 spettatori con il 2.9%. In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato 4.223.000 spettatori (26%), e su Canale5 Paperissima Sprint condotto da Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.969.000 spettatori pari al 12.1%. Su Italia1 il Mondiale per Club Live ha radunato 633.000 spettatori (4.2%). Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra ha raggiunto 839.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 826.000 spettatori e il 5% nella seconda, e su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha siglato 950.000 spettatori (5.9%).