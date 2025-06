Ascolti tv, volano Chi l'ha visto e Fuori dal coro (da record). Chi crolla

Marco Zonetti 12 giugno 2025 a

Gli ascolti del mercoledi sera televisivo vedono su Rai1 il film I perfetti innamorati, con Julia Roberts, Jonh Cusack, Billy Crystal e Catherine Zeta-Jones, raggiungere una media di 1.545.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi conquista la serata con 1.799.000 spettatori pari a uno share del 15%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Italia-Romania con la vittoria degli azzurri per 1 a 0 segna invece 1.595.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.667.000 spettatori (11.5%), secondo programma più seguito in percentuale.

Su Italia1 il film Sopravvissuto – The Martian con Matt Damon raduna 799.000 spettatori con il 6.0% e su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 942.000 spettatori (7.6%)' record stagionale. Su La7 La Torre di Babele raggiunge 621000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 il film Ladyhawke con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer calamita 361.000 spettatori (2.4%) e sul Nove Like a Star con Amadeus si ferma a 395.000 spettatori con il 2.6% di share. In access prime time su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino diverte 5.062.000 spettatori (28.0%). Su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti raggiunge una media di 2.141.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha ottenuto 1.378.000 spettatori (7.7%).

Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti condotto da Bruno Vespa e ospite Roberto Benigni ha conquistato una media di 4.100.000 spettatori (25.3%). Su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre è stato visto da 939.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha calamitato 984.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 978.000 spettatori e il 5.4% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber si è aggiudicata 1.381.000 spettatori pari al 7.9%.