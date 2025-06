Ascolti tv, Fagnani regina del prime time con Belve Crime. Ok Le Iene presentano: Inside

Marco Zonetti 11 giugno 2025 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai2, la prima puntata di Belve Crime condotto da Francesca Fagnani - con una lunga intervista a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'assassinio di Yara Gambirasio - debuttare con una media di 1.570.000 spettatori pari al 12.4% di share, dominando la serata in percentuale (presentazione: 1.287.000 - 7.0%).

Su Rai1, pareggio tra la serie Doc (versione statunitense) con Molly Parker e Omar Metwally, che si ferma al 10.8% della platea pari a una media di 1.659.000 individui all'ascolto, e - su Canale5 - il terzo appuntamento con Alessandra Mastronardi e Max Tortora in Doppio gioco, che segna un netto di 1.659.000 persone all'ascolto pari al 10.6% di share.

Su Rai3 Che ci faccio qui di Domenico Iannacone ha attirato una media di 671.000 individui all'ascolto pari al 4.1% di share ( presentazione: 638.000 - 3.5%). Su Tv8 le Qualificazioni per la Coppa del Mondo di Calcio 2026, che hanno visto la Finlandia sconfiggere per 2 a 1 la Polonia hanno siglato l'1.9% di share pari a una media di 322.000 spettatori. Sul Nove il meglio di Comedy Match con Katia Follesa ha convinto 380.000 spettatori pari al 2.3% di share.

Bossetti a Belve Crime, scintille con Fagnani: "Il mio Dna..."

Per quanto riguarda il triello dell'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si è aggiudicato il 5.0% di share pari a una media di 613.000 spettatori; su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha calamitato una media di 1.101.000 teste pari al 10.7% di share (Anteprima: 1.061.000 - 5.8%); su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 1.321.000 spettatori pari al 9.0% di share (diMartedì Più: 367.000 - 6.4%).

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 24.5% della platea con una media di 4.454.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5, Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti segna il 13.1% con 2.329.000 affezionati. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.435.000 irriducibili pari all'8.0% di share. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.9% pari a 521.000 teste.

Bossetti stoppato da Fagnani: "Non può fare quella faccia". L'attacco al padre di Yara

Per l'approfondimento: Bruno Vespa con i suoi Cinque minuti ha calamitato il 24.2% della platea pari a 3.992.000 spettatori (a seguire, Buon Vento Italia ha calamitato il 21.1% pari a 3.656.000); Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.6% con 937.000 teste; Paolo Del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4 ha raggiunto il 6.1% con 1.025.000 nella prima parte e il 6.7% pari a 1.198.000 nella seconda; Tg2 Post con Luciano Ghelfi su Rai2 segna il 4.9% pari a una media di 890.000 spettatori; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista il 9.1% pari a 1.611.000 individui all'ascolto.