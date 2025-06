Massimo Bossetti a Belve Crime, scintille con Francesca Fagnani: "Il mio Dna..."

10 giugno 2025 a

a

a

Un complesso e serrato confronto tra Francesca Fagnani e Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera alle 21.25 su Rai2 di 'Belve Crime', spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto dalla giornalista. Questa volta, Fagnani non ha diffuso anticipazioni rimandando il pubblico alla visione della puntata. L'unica breve anticipazione è contenuta in un video caricato su RaiPlay che mostra il botta e risposta tra la conduttrice e Bossetti sul Dna che ha incastrato quest'ultimo.

Lucarelli difende le gemelle Cappa: "Pagano un peccato originale"

Fagnani esordisce: "Le analisi sono state fatte più volte ed è sempre emerso il suo Dna, sugli slip e sui leggings di Yara". Bossetti replica: "È tutto assurdo, anomalo e incompreso". Fagnani incalza: "Non per la scienza, capisce? Non per la scienza né per la legge". "Il Dna nucleare, cosa evidenzia?", dice Bossetti. "Il Dna nucleare evidenzia in modo univoco l'identità di una persona", sottolinea Fagnani. "Il Dna nucleare che normalmente si dovrebbe disperdere a poche settimane, invece era ancora presente", dice Bossetti. "E neanche poco", interviene la conduttrice. "Il Dna mitocondriale che è risaputo da tutti, che non si può disperdere, non c'è", aggiunge Bossetti. "Però il valore legale e forense ce l'ha il Dna nucleare, è quello che stabilisce l'identità delle persone. E purtroppo per lei e pure per Yara c'era il suo", fa notare Fagnani. "Però, scusi, poi c'è una domanda banalissima da fare: ma il suo Dna, come ci è finito sugli slip di Yara?", chiede Fagnani. "È quello che vorrei capire anche io", conclude Bossetti.