Ascolti tv, Il Volo fa meglio di Ulisse. Tutti sintonizzati sul Tg1 per la Parata Militare del 2 giugno

Marco Zonetti 03 giugno 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì sera festivo vedono in prime time su Rai1 Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela, con una puntata dedicata all'80mo anniversario del lancio delle bombe su Hiroshima e Nagasaki, conquistare il 13.7% pari a una media di 1.963.000 spettatori. Su Canale5 la terza parte de Il Volo - Tutti per uno - Viaggio nel tempo - con la partecipazione di Vanessa Incontrada - ha invece siglato una media di 2.105.000 individui all'ascolto pari a uno share del 17.2%, vincendo la serata.

Su Rai2, la Serie C di Calcio con la finale play off di andata vinta dal Pescara per 1 a 0 contro la Ternana, ha calamitato una media di 582.000 appassionati pari al 3.5% di share. Su Italia1 la serie F.B.I. - Most Wanted con Dylan McDermott ha siglato complessivamente nei suoi tre episodi un netto di 821.000 telespettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 la Gialappa's con il meglio del GialappaShow condotto dal Mago Forest ha intrattenuto un netto di 496.000 individui all'ascolto pari a uno share del 3.3%; sul Nove Cash or Trash - La notte dei tesori sigla una media di pari al 2.3%. pari a 337.000 teste.

Per l'approfondimento: su Rai3, Massimo Giletti - con ampio approfondimento sul caso di Garlasco - ha siglato il 7.7% pari a un netto di 1.197.000 individui all'ascolto, in ulteriore crescita. Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 5.4% con una media di 682.000 individui all'ascolto; su La7 il quinto appuntamento stagionale con 100 minuti condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini - la puntata s'intitolava American Psycho ed era dedicata a Elon Musk - ha ottenuto una media del 4.9% pari a 797.000 teste.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista una media di 4.732.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti raccoglie 2.177.000 spettatori pari all'11.9%. Su Rai3, Un posto al sole ha coinvolto 1.390.000 irriducibili pari al 7.6% di share.

Quanto all'approfondimento, su Rai1 Cinque minuti con Bruno Vespa - ospite il ministro della Difesa Guido Crosetto - segna 3.592.000 spettatori (21.1%); su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano - ospite la segretaria del Pd Elly Schlein - è seguito da 1.074.000 spettatori (6.2%). Su Rete4, 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 991.000 spettatori pari al 5.8% nella prima parte e 1.084.000 spettatori pari al 5.9% nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber si aggiudica una media di 1.271.000 spettatori (7.0%).

Da segnalare, al mattino, lo speciale Tg1 sulla Parata Militare in occasione della Festa della Repubblica, che ha interessato una media di 2.800.000 spettatori pari a uno share monstre del 39.8%.