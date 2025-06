Jovanotti ferma il concerto per Angelina Mango: "Ti aspettiamo"

01 giugno 2025 a

Jovanotti ferma il concerto a Bologna per una dedica tenerissima a Angelina Mango, anche lei tra gli ospiti del suo PalaJova. "È un po' di tempo che si è fermata per partire molto più forte di prima - ha detto Jovanotti durante il live - Sebbene fosse già fortissima. Ed è qua a vedere il concerto insieme a voi, Angelina Mango ciao", ha detto il cantante durante la penultima tappa del suo tour."Sei una grande artista, ti aspettiamo, torna tra noi", ha aggiunto tra gli applausi dei fan.

A corredo, Jovanotti ha scritto un messaggio profondo sui social: "Lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi. Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari questa è una bugia, a volte è vero il contrario, ovvero che ci si deve fermare per ricomparire a se stessi, ascoltarsi curarsi e rinforzarsi", ha scritto il cantautore romano, all'anagrafe Lorenzo Cherubini. "La pressione per i giovani artisti - continua il post di Jovanotti - che esplodono nel successo è tanta e sarà sempre tanta anche con il tempo che passa e fa parte di questo 'gioco' per il quale sentiamo di avere una vocazione. Il pubblico merita rispetto e la forma più alta di rispetto per gli altri è rispettare se stessi e le curve della propria vita. Angelina e con lei una nuova generazione di artisti sta riscrivendo la lingua del pop, e i pionieri fanno tre passi avanti e due indietro per procedere di un passo. Avanti sempre sorellina!", ha concluso. A Jovanotti ha risposto la stessa cantante: "Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante", ha commentato la giovane artista.